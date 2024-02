Inter, gioia e dolore per Frattesi: ecco l’entità del suo infortunio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2024

Inter, Frattesi è uscito anticipatamente per infortunio. Una partita meravigliosa quella giocata dalla squadra nerazzurra e che ha portato tre punti che permettono di creare un solco sulle inseguitrici. I punti di vantaggio sulla seconda, adesso, sono addirittura dodici. Ma in una serata di sorrisi, arriva anche una brutta notizia.

Infatti, al minuto 73, subito dopo aver segnato il suo quarto gol in campionato, Davide Frattesi è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Secondo le prime impressioni, il giocatore ha avuto una contrattura al flessore che verrà valutata nei prossimi giorni. Inzaghi spera di non perderlo in vista del ritorno contro l’Atletico Madrid.