Inter-Getafe, Conte conferma la formazione anti-Atalanta: la probabile

Arrivano importanti novità sulla formazione con cui l'Inter questa sera affronterà il Getafe nella gara valida per gli ottavi di Europa League. Secondo Sky Sport infatti, Antonio Conte sarebbe intenzionato a confermare gli undici che lo scorso sabato hanno battuto l'Atalanta per 2-0 in quel di Bergamo.

In difesa dunque toccherà nuovamente al terzetto formato da Godin, De Vrij e Bastoni, con Skriniar che si accomoderà nuovamente in panchina. Sugli esterni confermati D'Ambrosio sulla corsia destra e Young sulla corsia sinistra. Centrocampo senza trequartista e con la mediana a tre formata da Barella, Brozovic e Gagliardini. Infine l'attacco, con Lukaku e Lautaro pronti ad aggredire la retroguardia degli spagnoli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.