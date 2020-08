Inter-Getafe, buone notizie per Conte: Sensi pienamente recuperato

Con il campionato ormai alle spalle, è giunto il momento per l'Inter di tuffarsi a tutta forza nella corsa all'Europa League, trofeo che permetterebbe al club nerazzurro di rendere memorabile questa stagione. Non solo, un'eventuale vittoria della manifestazione permetterebbe all'Inter di entrare in prima fascia nella Champions League della prossima stagione, con la possibilità dunque di evitare di evitare corazzate già ai gironi.

In vista del match di mercoledì contro il Getafe arriva la prima buona notizia per Antonio Conte. Stefano Sensi infatti ha svolto oggi l'allenamento con il gruppo ed è pienamente recuperato per la gara contro la squadra spagnola. Difficile un suo impiego dall'inizio, ma avere in panchina un giocatore con le sue qualità potrebbe essere un fattore non da poco.

La stagione di Sensi è stata a dir poco travagliata: dopo un inizio scoppiettante, che ha portato club come il Barcellona a mettere gli occhi su di lui, gli infortuni autunnali e le continue ricadute hanno continuamente rallentato la sua crescita. La speranza adesso è che il peggio sia passato, e che l'ex Sassuolo possa dare il suo contributo in questo finale di stagione.