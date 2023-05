Inter, futuro in bilico per un difensore: piano ben definito della società

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 14/05/2023

Inter tra luci e ombre. La stagione dell’Inter è stata altalenante, con alti e bassi soprattutto in campionato. Nonostante ciò, uno dei protagonisti della squadra nerazzurra è stato Francesco Acerbi, difensore italiano arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio la scorsa estate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, emergono importanti novità sul futuro del giocatore.

Acerbi è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi grazie alla sua esperienza e alla sua solidità difensiva. Il difensore, già allenato alla Lazio da Inzaghi, si è conquistato una maglia da titolare e ha dimostrato di poter fare la differenza in campo. Tuttavia, il futuro del giocatore sembra ancora incerto.

Inter, Acerbi in bilico: discussioni in corso sul riscatto

Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra dovrà ridiscutere l’accordo per l’acquisizione definitiva di Acerbi, molto probabilmente al ribasso. Nonostante questo, il difensore ha espresso la volontà di rimanere a Milano e spera di non dover attendere gli ultimi giorni di mercato per definire la sua situazione.

Le fonti giornalistiche presenti all’interno della notizia sottolineano l’importanza di Acerbi per l’Inter, ma anche l’incertezza del suo futuro nella squadra nerazzurra. La dirigenza dovrà valutare attentamente la situazione e prendere una decisione in merito, considerando anche il desiderio del giocatore di rimanere a Milano. Adesso però testa al Derby di ritorno di Champions (qui i dettagli sull’arbitro).