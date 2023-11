Inter, Frattesi uomo di coppe, la scelta di Inzaghi paga

di Redazione, pubblicato il: 29/11/2023

(Inter) Frattesi uomo di coppe? E’ quanto riporta la Gazzetta dello Sport, evidenziando che Inzaghi lo sceglie tra i titolari soprattutto in Champions. Opzione che potrebbe sembrare penalizzante nei confronti del centrocampista ex Sassuolo ma che fino ad oggi premia le scelte del mister.

“In stagione Davide Frattesi ha macinato finora 500 minuti tondi – più vari recuperi – con la maglia dell’Inter. Nell’analisi sorprende però che la distribuzione di questo impiego è quasi equamente divisa tra le due competizioni nonostante le partite di campionato siano ovviamente molte di più, circa il quadruplo. Affiancare i dati risulta impressionante. In 12 match di Serie A il 24enne ha accumulato 285 minuti, in tre sole giornate di Champions League è arrivato a 215, pronto per il sorpasso con la titolarità del Da Luz… Il rendimento di Davide è sempre stato continuo in entrambe le competizioni. Ovviamente l’impiego mediamente più alto in Europa gli ha permesso di incidere di più. In campionato si ricorda soprattutto il gol nel derby di inizio settembre, perfetto coronamento del 5-1 rifilato al Milan. In Champions League ha recitato più spesso ruoli da protagonista. All’esordio di San Sebastian in casa della Real Sociedad l’1-1 di Lautaro Martinez è stato infatti propiziato da un tiro-assist dello stesso Frattesi all’87’, mentre al Giuseppe Meazza contro il Salisburgo ha addirittura fatto il bis: cross per il vantaggio di Alexis Sanchez e poi rigore procurato per il definitivo 2-1, firmato poi dal dischetto da Hakan Calhanoglu.”