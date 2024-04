Inter, Frattesi uomo della provvidenza: Marianella usa parole al miele per lui. E su Inzaghi e società…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/04/2024

Inter, Massimo Marianella elogia Frattesi. L’uomo simbolo della vittoria all’ultimo respiro contro l’Udinese è, di sicuro, Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, con uno dei suoi inserimenti, è riuscito a regalare tre punti di vitale importanza alla squadra di Simone Inzaghi, come spesso gli è capitato da quando ha iniziato la sua esperienza a Milano.

Proprio di lui, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha parlato il giornalista e telecronista Massimo Marianella che non si è fatto mancare parole al miele verso lo stesso Frattesi, ma anche verso Simone Inzaghi, che lo ha inserito nella partita al momento più opportuno, e verso la società che è riuscita a portarlo a Milano nonostante l’interessamento di tantissime altre squadra in Italia, ma non solo.

Ecco le parole di Marianella: “Frattesi? Questa Inter è talmente forte che può permettersi di non farlo giocare titolare. Lui è bravissimo a farsi trovare sempre pronto, ma ci vuole anche intelligenza da parte dell’allenatore e della società. L’Italia ha un centrocampo molto forte, ma io un posto per lui glielo troverei”.