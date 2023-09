di Redazione, pubblicato il: 13/09/2023

(Inter) Dopo la doppietta realizzata contro l’Ucraina Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Il centrocampista nerazzurro ha mandato un messaggio a mister Inzaghi, in campo con i fatti ed anche a parole.

“Mettere in crisi Simone Inzaghi per il derby? Chiaramente. Poi il mister è normale che faccia certe scelte, devo migliorare ancora tanto ci sta che non sia al livello dei titolari. Questo però lo so e mi è di aiuto, perché così lavoro ancora di più».