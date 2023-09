Inter, Frattesi quante partite salterà? Cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 30/09/2023

Inter, Frattesi ko. Il centrocampo dell’Inter si erge come una delle pietre angolari indiscusse della squadra nerazzurra, evidenziando una profondità di talento che la distingue dai suoi rivali. Tra i gioielli che impreziosiscono questo reparto spicca senza dubbio il nome di Davide Frattesi, un centrocampista che aveva da poco iniziato a mostrare il suo valore.

Tuttavia, un’ombra si è abbattuta sulla sua promettente stagione.Pochi giorni prima dell’incontro con la Salernitana, l’ex giocatore del Sassuolo è stato costretto a fermarsi bruscamente a causa di un infortunio, il quale ha richiesto immediati accertamenti medici.

Inter, Frattesi infortunato: svelate quante partite salterà

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la visita presso l’Humanitas ha rivelato un leggero infortunio muscolare. Benché non sia una lesione grave, purtroppo terrà Frattesi fuori dal campo per almeno due partite. Questo significa che il centrocampista azzurro sarà assente nell’importante scontro contro la Salernitana, nonché nella sfida di Champions League contro il Benfica, martedì.

L’obiettivo ora è concentrato sul suo recupero in tempo per l’incontro con il Bologna, previsto per sabato 7 ottobre, che coinciderà con l’ultima partita prima della pausa internazionale. Per l’Inter e i suoi tifosi, il desiderio più grande è che Davide Frattesi possa tornare in campo al più presto, continuando a contribuire al successo della squadra e dimostrando ancora una volta la profonda forza del loro centrocampo, un reparto che continua a brillare nel panorama calcistico italiano ed europeo.