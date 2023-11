Inter, formalità i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin. E Antonello? Intanto, per il futuro si apre uno scenario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/11/2023

Inter, a breve i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin. In casa nerazzurra, oltre alla partita di domani sera contro la Juventus, una novità importante è arrivata ieri durante la trimestrale per l’approvazione del bilancio. Infatti, stando a quanto è emerso, l’area sportiva della dirigenza, formata da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, rinnoverà il proprio rapporto con la squadra nerazzurra fino al 30 giugno del 2027.

Un rinnovo importante, segno di un ottimo lavoro fatto dalla dirigenza e segno di una continuità che può fare soltanto bene all’ambiente nerazzurro. Stando, però, a quanto riportato da Tuttosport, ci si chiede se arriverà anche il rinnovo del CEO Corporate, Alessandro Antonello. Anche il dirigente ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno del 2025, ma per lui non si è avuta nessuna comunicazione di rinnovo.

Altra novità, stando a quanto riportato dallo stesso quotidiano, arriva per quanto riguarda il futuro della società nerazzurra. Infatti, l’imminente scadenza del prestito con Oaktree, fa pensare alla possibilità, per il presidente Steven Zhang, di rifinanziare il debito. In questo momento, Goldman Sachs si sta occupando della cosa, ma bisogna anche attenzionare anche Sixth Street e Ares Management, che si sono già occupati di concedere finanziamenti a società come Chelsea e Barcellona.