Inter-Fiorentina, un big nerazzurro in dubbio per la sfida. E la presenza di Acerbi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/08/2023

Inter-Fiorentina, la presenza di un big nerazzurro è in dubbio per la sfida. Mentre la dirigenza interista ha appena messo a segno il colpo Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, la squadra di Simone Inzaghi sta preparando la prossima sfida di campionato dopo le prime due vittorie e il punteggio pieno in classifica. La sfidante è davvero molto tosta, ovvero la Fiorentina di Vincenzo Italiano che mette sempre in crisi la formazione nerazzurra.

Intanto, in casa interista, si valutano le condizioni di qualche acciaccato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, è in dubbio la presenza in campo di Henrik Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, contro il Cagliari, è uscito prima per una botta al ginocchio e non ha ancora recuperato dall’infortunio.

Nel caso in cui l’ex giallorosso non dovesse farcela, ecco che giocherebbe dal primo minuti Davide Frattesi. Capitolo Acerbi: il difensore è ancora alle prese con l’affaticamento muscolare che lo ha colpito nel pre-campionato. L’ex Lazio ha saltato le prime due giornate e sta ancora lavorando a parte per provare a recuperare quanto prima. L’intenzione di Acerbi, infatti, è quella di andare almeno in panchina contro la Fiorentina. Ma sicuramente, a prendere il suo posto in campo, sarà ancora il difensore olandese Stefan de Vrij che sembra essere tornato ai due livelli in questo inizio di campionato.