Inter Fiorentina, tutto confermato: Lukaku in coppia con Sanchez. Eriksen titolare!

Lukaku torna al centro dell’attacco in coppia con Alexis Sanchez, quest’ultimo reduce da un grande stato di forma . Panchina per Lautaro, pronto a subentrare a gare in corso. La novità riguarda Christian Eriksen, che agirà dietro le due punte da trequartista. Confermato il blocco di centrocampo che ha giocato contro la Roma con Candreva,Barella, Gagliardini e Young. Due cambi in difesa,con Godin e D’Ambrosio che fanno rifiatare Bastoni e Skriniar, con De Vrji al centro.

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma, l’Inter vuole tornare a vincere per riconquistare il secondo posto e rispondere alla vittoria dell’Atalanta di ieri contro il Bologna. Lo farà affrontando una Fiorentina reduce da un buon stato di forma, con 5 risultati utili consecutivi ( 3 vittorie, 2 pareggi). L’Inter ha solo un risultato a disposizione questa sera, la vittoria. Che, oltre a riconquistare il secondo posto, permetterebbe anche di rinviare la festa scudetto della Juventus.

Queste le scelte dei due allenatori:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku,7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj, 88 Duncan, 29 Dalbert; 63 Cutrone, 7 Ribery.

A disposizione: 33 Brancolini, 3 Igor, 9 Kouamé, 11 Sottil, 17 Ceccherini, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 21 Lirola, 25 Chiesa, 28 Vlahovic, 78 Pulgar, 93 Terzic.

Allenatore: Beppe Iachini.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Fiorito, Villa.

Quarto Uomo: Doveri.

VAR e Assistente VAR: Banti, Schenone.

DIFFIDATI

Inter: Barella, de Vrij, Gagliardini, Valero, Vecino.

Fiorentina: Castrovilli, Igor, Lirola, Pulgar, Venuti, Vlahovic.