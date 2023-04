Inter-Fiorentina, parla Marotta: le parole su Bastoni. E su Conte…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/04/2023

Inter-Fiorentina, parla Marotta. Una sfida molto complicata, ma da vincere assolutamente per la squadra nerazzurra che non trova i tre punti dalla partita casalinga contro il Lecce. Prima della partita contro la Fiorentina, ai microfoni di Dazn, ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, che ha parlato così.

Sulla partita: “Questa è stata una settimana in cui tanti erano in nazionale, ha portato un dispendio psico-fisico con partite e viaggi, solo giovedì si è ricompattato il gruppo. Le scelte di mister Inzaghi sono condizionate anche da questo”.

Su Bastoni: “Come ben sapete la volontà di rimanere c’è e tutto è in discesa se c’è questa volontà. In questo momento però abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi sul campionato e non sui rinnovi, in questo mese la posta in palio è importante e gratificante, siamo concentrati su questo mese”.

Su Lukaku: “Il suo attaccamento è 10 da 1 a 10. È in prestito e tornerà al Chelsea, dovremo valutare tutti insieme le prospettive a fine anno, oggi è prematuro. Non siamo qui a decidere il suo destino ora, spero tanto che le prestazioni siano confortanti e diano un apporto fondamentale agli obiettivi della squadra”.

Sull’addio di Conte al Tottenham: “Sorpresa in parte, ma non conosco assolutamente le dinamiche e non posso pronunciarmi, non so valutare”.