Inter Fiorentina: Lukaku verso la maglia da titolare. Al suo fianco Sánchez favorito su Lautaro.

È Appena terminato l’allenamento di viglia dell’Inter in vista della sfida contro la Fiorentina. Stando a quanto riporta Sky Sport, Antonio Conte potrebbe apportare qualche modifica,rispetto alla formazione scesa in campo contro la Roma: infatti Romelu Lukaku sarebbe il principale favorito a partire al fianco di Alexis Sanchez, in vantaggio su Lautaro Martínez.

In difesa spazio a Godin, mentre sulle fasce laterali sono favoriti Moses e Biraghi. Alle spalle dell’attacco Borja Valero, con Christian Eriksen destinato ancora una volta a partire dalla panchina.