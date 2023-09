Inter-Fiorentina, le pagelle: ThuLa da sballo, che giocatore Chala! E i 3 dietro un muro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/09/2023

Inter-Fiorentina, le pagelle dei nerazzurri. Una partita giocata con autorevolezza e sicurezza. E alla fine arrivano tre punti importantissimi che consentono ai nerazzurri di poter agganciare il Milan in cima alla classifica in vista del derby della prossima giornata. Intanto, di seguito, ecco i voti della squadra nerazzurra:

SOMMER, 6: Interpellato una sola volta. Interviene in maniera non bella, ma efficace.

DARMIAN, 7: Affidabile come sempre. Kouamè si sbatte sul suo muro e non crea pericoli.

DE VRIJ, 7: Un muro. E’ ritornato quello dei tempi di Conte. Intelligenza tattica sopra la media. Qualunque cosa passi dalle sue parti si infrange contro di lui.

BASTONI, 7: Che partita per l’ex Atalanta. Ala aggiunta in fase offensiva e sicuro quanto basta per fermare Nico Gonzalez.

DUMFRIES, 6: Buona partita che conferma come quest’anno la concentrazione è ben altra rispetto alla prossima stagione. Potrebbe essere più aggressivo sulle uscite su Biraghi. Ma ad oggi il titolare sulla destra è lui.

BARELLA, 6: Una partita poco appariscente rispetto al solito. Viene richiamato spesso da Inzaghi nel dover essere più aggressivo sulla pressione.

CALHANOGLU, 7: Anche lui una certezza. Sempre presente in fase di interdizione e grande regia sia sul lungo che sul corto. Primo gol in campionato con un rigore perfetto.

MKHITARYAN, 7: Michele, come lo chiamano i compagni, è davvero insostituibile per questa squadra. Non spreca un pallone e in difesa è sempre presente.

DIMARCO, 6,5: Sempre preziose le sue giocate. Non molla mai e la dimostrazione è anche sul primo gol in cui è anche autore dell’assist. Grande conferma.

LAUTARO, 8: Oramai la scena se la prende sempre lui. Doppietta e tantissime giocate intelligenti e per la squadra. Non molla mai e la palla conquistata sul primo gol lo dimostra. Capitano.

THURAM, 7,5: Finalmente lui! Non solo le solite e funzionali giocate, ora anche il primo gol in nerazzurro. Ma protagonista anche nel secondo e terzo gol con l’assist per Lautaro e il rigore conquistato.

FRATTESI, 6: Qualche sgroppata delle sue. Ha voglia di dimostrare e lo si vede

ARNAUTOVIC, 6: Si vede poco in avanti e di più in fase difensiva.

CUADRADO, 6,5: Entra e mette subito la sua firma. Assist per il quarto gol firmato da Lautaro.

CARLOS AUGUSTO, 6: Qualche giocata interessante, ma ha poco tempo per mettersi in mostra.

ASLLANI, sv