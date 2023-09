Inter-Fiorentina, Inzaghi prende la decisione su Pavard: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/09/2023

Inter-Fiorentina, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo le prime due vittorie in campionato contro Monza e Cagliari, entrambe per 2-0, in casa nerazzurra non ci si vuole fermare e Inzaghi e i suoi calciatori sono alla ricerca del tris. Contro, una squadra complicatissima da affrontare e che, nelle passate stagione, ha spesso creato pericoli e arrecato delusioni alla squadra nerazzurra, specie a San Siro. Si tratta della Fiorentina di Vincenzo Italiano, squadra con il dente avvelenato dopo la Coppa Italia persa nella scorsa stagione proprio contro i nerazzurri, ma sulle ali dell’entusiasmo per aver ribaltato il Rapid Vienna nel ritorno di Conference League.

Inzaghi ha fatto le sue scelte di formazione, dovendo rinunciare a tre elementi come Francesco Acerbi, Stefano Sensi ed Alexis Sanchez che, per motivi differenti, non sono al meglio della condizione. Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Beltran, Kouamè.

All. Vincenzo Italiano.