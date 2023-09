Inter-Fiorentina 4-0: tre punti enormi per la squadra di Inzaghi. Rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/09/2023

95′ – Finisce qui la partita

90′ – Cinque minuti di recupero

77′ – Esce Calhanoglu ed entra Asllani

74′ – Esce Arthur per Amatucci

72′ – Lautaroooooo! Cuadrado crossa in mezzo e Lautaro da opportunista la mette dentro

69′ – Escono Thuram, Dumfries e Lautaro ed entrano Arnautovic, Cuadrado e Carlos Augusto

64′ – Occasione Fiorentina! Sottil calcia di destro, Sommer non perfetto manda fuori in bagher

62′ – Occasione Inter! Frattesi serve in profondità Thuram che con il destro sibila il palo

58′ – Entra Frattesi al posto di Barella

57′ – Calhaaaaaaaaa! Il turco spiazza Christensen e firma il 3-0

55′ – Rigore per l’Inter! Thuram anticipa Christensen che lo abbatte

54′ – Entrano Infantino e Brekalo per Bonaventura e Nico Gonzalez

53′ – Lautarooooooo! Gran palla di Thuram per Lautaro che solo davanti a Christensen non sbaglia

52′ – Occasione Inter! Cross in area per Lautaro, miracolo di Christensen. Palla che arriva a Dumfries e ancora Christensen miracoloso!

49′ – Occasione Inter! Gran cambio gioco di Bastoni per Dumfries che punta Biraghi e calcia, ma la palla pizzica il palo esterno

45′ – Comincia la ripresa con Sottil e Nzola al posto di Kouamè e Beltran

Una buona Inter che si difende bene, palleggia bene e riparte in maniera pericolosa. L’unico appunto sono le occasioni sprecate per imprecisione nell’ultimo passaggio e contro un avversario come la Fiorentina questo va decisamente migliorato per chiudere la partita. Primo gol in maglia nerazzurra per Marcus Thuram.

50′ – Finisce il primo tempo

45′ – Occasione Inter! Dumfries mette fuori in mezzo, Thuram in spaccata manda alto di poco. Intanto, tre minuti di recupero

40′ – Occasione Inter! Calhanoglu batte la punizione da fuori, Chistensen la vede all’ultimo e fa un miracolo

38′ – Ammonizione per Ranieri per fallo su Thuram

34′ – Occasione Inter! Bastoni avanza e calcia da fuori, Christensen la respinge sui piedi di Lautaro che al volo spara alto

30′ – Occasione Inter! Bastoni mette in mezzo bassa, Thuram in scivolata manda alto di pochissimo

23′ – Thuuuuraaaaaam! Dimarco caparbiamente conquista palla e mette in mezzo. Tikus di testa batte Christensen

20′ – Occasione Inter! Thuram punta due avversari, arriva al limite e calcia, ma la palla si alza sopra la traversa

14′ – Occasione Fiorentina! Bonaventura liberissimo fa rimbalzare il pallone e calcia da fuori. Palle che si alza di poco

10′ – Dumfries crossa in mezzo, Thuram di testa, ma il pallone è troppo debole

2′ – Ci prova Dimarco con il sinistro, ma Christensen blocca agevolmente

1′ – L’arbitro fischia l’inizio della partita

Inter-Fiorentina, ancora pochi istanti prima dell’inizio della partita a San Siro. Mentre la squadra nerazzurra si gode i due successi di fila, entrambi per 2-0, contro Monza e Cagliari, dall’altro lato la Fiorentina si trova con il dente avvelenato per voler vendicare al finale di Coppa Italia persa l’anno scorso contro i nerazzurri e sulle ali dell’entusiasmo per aver ribaltato in Conference League il Rapid Vienna nella partita di ritorno.

Per questo, per gli uomini di Simone Inzaghi, si prospetta una sfida veramente complicata contro una squadra che, specie a San Siro, ha sempre creato grandissimi problemi alla squadra nerazzurra. Servirà la miglior Inter possibile per cercare di abbattere l’organizzazione e l’intraprendenza Viola.

Di seguito, le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Beltran, Kouamè.

All. Vincenzo Italiano.