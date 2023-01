Inter-Empoli, sorpresa in avanti per Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/01/2023

Inter-Empoli, ecco le formazioni ufficiali. Partita importante per la squadra di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria della Supercoppa contro il Milan, è alla ricerca di un successo che possa dare continuità. Contro, un Empoli che non ha intenzione di fare sconti e che vuole portare via dei punti da San Siro.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Cambiaghi, Bajrami; Caputo.

All. Paolo Zanetti.