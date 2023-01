Live, Inter-Empoli 0-0: entra Baldanzi per Cambiaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/01/2023

64′ – Entra Baldanzi per Cambiaghi

57′ – Occasione Empoli! Ripartenza dei toscani, con Caputo che serve Bajrami il cui tiro è parato da Onana

45′ – Inizia il secondo tempo a San Siro con Haas al posto di Akpa Akpro e con Bellanova per Correa

Gara molto insidiosa per la squadra nerazzurra, con un Empoli ben messo in campo e che gioca con molta qualità e personalità. Partita che non si sblocca e che è stata fatta di poche occasioni da una parte e dall’altra. Da segnalare l’espulsione di Skriniar per doppia ammonizione che potrebbe condizionare la squadra nel secondo tempo

47′ – Finisce qui il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero. Ammonizione per Parisi

40′ – Espulso Skriniar per doppio giallo

32′ – Occasione Inter! Barella crossa per Dimarco che la rimette in mezzo per Lautaro il cui sinistro va alto di pochissimo

30′ – Ammonito Akpa Apro

27′ – Occasione Inter! Calhanoglu crossa in mezzo per Bastoni che di testa va alto

25′ – Ammonito Skriniar

23′ – Cross di Darmian per Dimarco il cui sinistro finisce fuori

19′ – Occasione Inter! Calhanoglu crossa per Dimarco che calcia di sinistro, ma Vicario è straordinario

17′ – Occasione Empoli! Grande azione dei toscani, palla che arriva in area a Caputo il cui tiro esce di poco con deviazione

11′ – Occasione Empoli! Cambiaghi servito in profondità, grande aggancio e tiro, Onana va in angolo

8′ – Correa serve sulla corsa Barella il cui pallonetto esce di molto

1′ – Rotola il pallone a San Siro!

Inter-Empoli, partita fondamentale per Inzaghi. Una settimana movimentata e piena di contrasti per il mondo nerazzurro. Dopo la sbornia per la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan – questa sera ci sarà la celebrazione del trofeo – la notizia del rifiuto, da parte di Skriniar, del rinnovo di contratto offerto dalla dirigenza, con lo sguardo rivolto al Paris Saint Germain.

Per questo, anche per trovare ulteriore continuità, Inzaghi dovrà tenere concentrati i propri uomini e cercare di ottenere i tre punti questa sera. Contro, un Empoli che, come ammesso dal suo allenatore Paolo Zanetti, promette battaglia e non vuole fare da vittima sacrificale, con tanti giovani talenti pronti a mettersi in mostra.

Di seguito, le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2):

All. Paolo Zanetti.