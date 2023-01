Inter-Empoli, l’invito della Curva Nord. Chiarissima la posizione su Skriniar

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/01/2023

Inter-Empoli è il monday night dell’ultima giornata di andata del campionato di Serie A.

Con il Napoli a 50 punti, i nerazzurri devono vincere per forza per mantenere accesa la speranza scudetto, ma ancor di più per portarsi al secondo posto aspettando Lazio-Milan di domani.

Nella settimana della vittoria della Supercoppa Italiana il tifo organizzato nerazzurro ha voluto esprimere la propria posizione sul caso Skriniar. Il difensore non ha rinnovato e starebbe per accettare l’offerta del PSG per trasferirsi in Francia. Ancora non sono chiare le tempistiche di questo possibilissimo addio, se ora o a fine stagione (qui il commento di Pardo sulla questione). Inzaghi è stato molto chiaro dicendo che fino a quando sarà all’Inter lo slovacco porterà la fascia di capitano sul braccio. Inter-Empoli, dalla Curva Nord ci sarà il sostegno alla squadra e a Skriniar. L’invito è celebrare la Supercoppa.

La Curva Nord con un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale “L’Urlo della Nord” ha pubblicato il comunicato che riportiamo di seguito.



“Oggi è il giorno del ritorno dei Campioni che, Skriniar compreso, ci hanno donato una soddisfazione che vale una stagione. La Nord ci tiene a comunicare che si dedicherà unicamente ai festeggiamenti, prima e durante la partita.