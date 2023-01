Inter Empoli, le probabili formazioni: la scelta sulla coppia d’attacco

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/01/2023

Inter Empoli si avvicina. Domani sera la squadra di Simone Inzaghi sfiderà la formazione di Zanetti. I nerazzurri dopo la vittoria in Supercoppa hanno come obiettivo quello di restare aggrappati alla scia del Napoli per non mollare i sogni scudetto anche se gli azzurri sembrano irraggiungibili.

Mentre la società è concentrata sui rinnovi e sulla situazione legata a Milan Skriniar che sembra sempre più lontano da Milano, la squadra è concentrata sulla gara di domani. Per quanto riguarda il centrale difensivo la storia d’amore con l’Inter sembra sempre più destinata a finire (qui tutti i dettagli).

Inter Empoli, pochi dubbi per Inzaghi: le ultimissime

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi che per questa gara opterà in gran parte per la stessa formazione che si è aggiudicata la Supercoppa. Dunque 3-5-2 con Onana in porta, Skriniar Acerbi e Bastoni in difesa. In mezzo al campo spazio a Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan mentre sulle fasce Dumfries e Dimarco sembrano i favoriti con Darmian però ancora in ballottaggio.

In attacco spazio al duo Lautaro Dzeko anche se Correa potrebbe avere qualche chance di giocare dall’inizio. Per quanto riguarda Lukaku e Brozovic la situazione è ben delineata. Il belga è già disponibile. Si accomoderà in panchina e potrebbe anche disputare una parte di gara mentre il croato non è ancora pronto e dunque non verrà rischiato, potrebbe tornare già la prossima gara.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.