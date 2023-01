Inter-Empoli, la novità sulla maglia nerazzurra sarà targata Cina

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/01/2023

Inter-Empoli sarà la gara del monday night dell’ultimo turno di andata di questa Serie A.

I nerazzurri tornati euforici dall’Arabia Saudita dopo la bellissima vittoria a scapito del Milan in Supercoppa italiana dovranno rituffarsi nel campionato. I punti di distacco dal Napoli sono ben 10 e l’obiettivo principale del club è quello di consolidare un piazzamento tra le prime quattro.

Al Meazza ci sarà una novità sulle maglie da gioco. In attesa di capire se arriveranno o meno news riguardanti il main sponsor, che a tutt’ora padroneggia sul petto dei nerazzurri senza aver sborsato un euro, è sulla manica di sinistra e sulla schiena che la maglia avrà due novità.

Inter-Empoli, maglia speciale per celebrare il capodanno cinese. Il 2023 sarà l’anno del coniglio.

Come comunicato dal club sul suo sito e sui canali social, per celebrare il Chinese New Year 2023 i giocatori dell’Inter scenderanno in campo con una maglia celebrativa che vedrà i nomi dei giocatori scritti con i caratteri cinesi, i numeri di color giallo e una patto sulla manica che indicherà un coniglio, che è il segno del calendario cinese 2023. Testimonial dell’evento è Alessandro Bastoni, uno dei giocatori nati durante l’anno del coniglio.

Le maglie indossate dai giocatori saranno in vendita in edizione limitata e con le personalizzazioni, di Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Nicolò Barella su store.inter.it e nei negozi di Galleria Passarella e San Siro.