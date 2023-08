Inter-Egnatia, le formazioni ufficiali: Inzaghi prova la titolare per il Monza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/08/2023

Inter-Egnatia, ci sono le formazioni ufficiali. Ultima amichevole per l’Inter che, questa sera, a partire dalle ore 20, affronterà a Ferrara l’KF Egnatia. Un’amichevole per mettere a punto i nuovi meccanismi di squadra e integrare maggiormente i nuovi giocatori arrivati, in vista della partita contro il Monza.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

INTER: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

KF EGNATIA: Sherri, Lila, Malota, Xhemajili, Memolla, Ndreca, Aleksi, Zejnullai, Medeiros, Paulauskas, Dwamena.