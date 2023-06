Inter, ecco la dottrina Zhang. La strategia di mercato è chiara

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/06/2023

Inter, sono molte le voci di mercato attorno al club nerazzurro, ma a volte non si fanno i conti con la realtà dei fatti.

sanno come muoversi, ma ovviamente il paletto imposto dalla proprietà è un mantra dal quale non cos i può scostare. In ottica Frattesi, appunto non solo si deve aspettare l’uscita di Brozovic, ma non dovrebbe essere l’unico innesto a centrocampo. Sempre secondo il quotidiano romano, il giocatore del Sassuolo è visto come l’alternativa ae quindi si deve trovare anche un possibile sostituto di. L’uscita dinecessita di esser compensata. L’idea è quella di trovare un giocatore anche importante dal punto di vista fisico che sia adatto a giocare principalmente nell’ultimo spezzone di partita per tenere alta la squadra nei venti minuti finali.

Il sogno sarebbe quello di portare a Milano il pallino di Simone Inzaghi Sergej Milinkoivic-Savic, ma stando a quanto detto finora appare davvero impossibile, a meno che non ci siano altre uscite importanti.