Inter e Milan via, San Siro palcoscenico per la serie C?

01/12/2023

(Inter) Il futuro di San Siro è sempre più incerto. Inter e Milan continuano i rispettivi percorsi amministrativi per i nuovi impianti a S.Donato e Rozzano. Il comune naviga tra ricorsi al TAR sul vincolo e imposto dalla Sovrintendenza e le incertezze che da sempre hanno guidato la politica sul futuro dell’impiaato. Nel frattempo c’è chi guarda al Meazza con interesse.

Giulio Gallazzi, patron dell’Alcione, società che milita in serie D, ha parlato di questo con Tuttosport .

Il Presidente ha evidenziato che il suo club attualmente è primo in classifica e guarda con fiducia alla promozione in terza serie. La collaborazione con l’Inter è concreta, il derby milanese al femminile ha inaugurato recentemente l’Arena ristrutturata proprio dall’Alcione.

Gli è stato chiesto se San Siro potrebbe diventare la casa dell’Alcione nel caso in cui i due club lasciassero lo storico impianto.

“Sicuramente. Ovvio che non dipenda solo da noi, ma una città come Milano non può non avere sedi adeguate per le eccellenze del proprio sport. Noi abbiamo messo mano a un progetto per rendere agibile l’Arena ma è chiaro che se San Siro dovesse rimanere lì, una riflessione si imporrebbe sul come sfruttare quello stadio leggendario”.