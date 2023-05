Inter, è il momento dei rinnovi, uno è praticamente fatto! (SM)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/05/2023

Inter, il giorno dopo la vittoria nel derby che apre le porte alla finalissima di Istanbul arrivano altre buone notizie per i cuori nerazzurri.

Uefa per il pass finale (q Secondo quanto riporta Sport Mediaset, grazie ai 15 milioni di premiper il pass finale (q ui tutti i premi record dei nerazzurri in questa stagione) in casa nerazzurra si pensa al futuro.

Inter, l’Inter passa ai rinnovi. In chiusura quello di Bastoni. Si tratta per il prolungamento di Dzeko, De Vrij e Calhanoglu.

Il superamento dello scoglio Milan permette alla dirigenza di potersi sedere con più calma al tavolo dei rinnovi. Quello più imminente riguarda Alessandro Bastoni. Autore di due splendidi derby europei il difensore italiano va in scadenza a giugno 2024 e su di lui sono ovvi gli interessi di top team europei. L’Inter non vuole che ci sia un altro caso Skriniar mentre da parte sua il giocatore ha sempre dimostrato di voler rimanere in enrazzurro. Il rinnovo appare in discesa per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro a stagione più bonus con un contratto fino al giugno 2028.

Gli altri casi che andranno affrontati prima di giugno sono quelli che riguardano Dzeko, De Vrij e Calhanoglu. Per tutti e tre dovrebbe esserci la fumata bianca.