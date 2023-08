Inter, è girandola d’attaccanti. Addio al Tucu (SS24)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/08/2023

Inter, finalmente ci siamo: Joaquin Correa saluta i nerazzurri e va all’ Olympique Marsiglia.

Sempre secondo Sky Sport, percorso inverso sarà quello che farà Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla è atteso domani a Milano per sostenere le visite mediche e aggregarsi alla squadra di Inzaghi. Si tratta di un ritorno per il cileno, che solo un anno fa aveva lasciato Appiano Gentile. Sembra concludersi così il mercato degli attaccanti in casa Inter che ha visto in questa sessione gli addii di Dzeko, Lukaku e Correa e gli ingressi di Thuram, Arnautovic e Alexis Sanchez.