Inter, è già aria di derby: tre nuovi arrivi vogliono lasciare il segno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/09/2023

Inter, tre nuovi acquisti sono pronti per il derby. Mentre gli ultimi giocatori nerazzurri saranno impegnati nelle partite con le rispettive nazionali, Simone Inzaghi, ad Appiano Gentile, cerca di preparare al meglio la prossima sfida di campionato. E non si tratterà di una sfida come le altre, ma del derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli.

La squadra rossonera, così come quella nerazzurra, in questo inizio di stagione, è arrivata a punteggio pieno, mostrando sicuramente delle novità tattiche e tanta qualità, anche da elementi arrivati da poco come Pulisic e Reijnders. E, a proposito di nuovi acquisti, anche in casa nerazzurra ci sono dei calciatori che non vedono l’ora di scendere in campo intenzionati a lasciare il segno.

Si tratta di Marko Arnautovic, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’austriaco, presto, potrebbe essere il momento dell’esordio in campo dal primo minuto con la maglia nerazzurra. Un giocatore che ha molta fame, come mostrato con le sue prestazioni e con le sue parole, e che vuole a tutti i costi scendere in campo da titolare per il derby.

Per i due sudamericani, invece, la voglia è quella di dimostrare di essere ancora dei giocatori decisivi anche in partite importantissime come queste. Due giocatori abituati, dall’alto delle loro carriere, a sfide di questo tipo, e che hanno una grande voglia di incidere in campo. Insomma, una sfida parecchio complicata. Forse la più complicata, al momento, ma in cui tanti giocatori hanno intenzione di fare bene. Ma a parlare, come sempre, sarà il campo da gioco.