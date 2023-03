Inter, è fatta per il rinnovo di Calhanoglu. E su Bastoni…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/03/2023

Inter, è fatta per il rinnovo di Calhanoglu. La società nerazzurra, in questa stagione, sta provando a lavorare senza sosta per capire quali giocatori in scadenza, o dalla scadenza imminente, potranno far parte della rosa della prossima stagione. Tante, infatti, sono le scadenze di contratto tra il 2023 ed il 2024. Ma, come ha detto l’amministratore delegato Beppe Marotta, non tutti verranno rinnovati.

Perso Skriniar, che si accaserà al Paris Saint-Germain in estate a parametro zero, ci sono altri casi di big nerazzurri che la società vuole rinnovare al più presto. Si tratta di Hakan Calhanoglu e di Alessandro Bastoni, entrambi in scadenza al 30 giugno del 2024. Di queste due situazioni ne ha parlato Fabrizio Romano.

Inter, i rinnovi di Calhanoglu e di Bastoni al centro dei pensieri nerazzurro: Fabrizio Romano fa il punto della situazione

Dunque, ci sono trattative in corso per provare a rinnovare i contratti di Hakan Calhanoglu e di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, attraverso il proprio profilo Twitter, è oramai fatta per il prolungamento del centrocampista turco fino al 2027. Per lui, infatti, manca solo la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda Bastoni, la situazione è diversa. Il difensore nerazzurro, infatti, ha rifiutato una prima proposta e la società ha in programma di avanzarne una seconda per lui. Vedremo quale sarà l’epilogo, ma di certo, in viale della Liberazione, vogliono evitare un nuovo caso Skriniar. Calhanoglu sì, Bastoni nì. In casa Inter si continua a lavorare sui rinnovi. Nelle prossime settimane sono attese novità.