Inter, Dumfries via subito? Novità importante: cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 28/01/2023

Inter, Dumfries è un dilemma in casa nerazzurra. Arrivato tra mille scetticismi, l’olandese la scorsa stagione ha conquistato tutti con prestazioni di livello altissimo, tanto da portare la sua valutazione a lievitare. Inoltre ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Da tempo ormai si parla di Dumfries come “sacrificabile”, andando a riparare il bilancio con i soldi incassati dalla sua cessione.

Negli ultimi mesi però la possibilità di una sua cessione sembra essersi momentaneamente allontanata. La possibile cessione nel mese di gennaio sembra ormai scongiurata, con il futuro dell’olandese in stand by fino a luglio.

Inter, Dumfries verso la permanenza: nessuna offerta

Denzel Dumfries resta in partenza, i nerazzurri sono sempre intenzionati a cedere l’ex PSV nella prossima sessione di mercato. Nella sessione di mercato estiva diversi club hanno provato ad avvicinarsi all’olandese senza però non affondare definitivamente il colpo. Adesso il suo futuro resta in stand by, con la possibile partenze che slitta a giugno. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Gazzetta dello Sport, difficilmente Dumfries partirà ora.

Anche perchè nonostante l’interessamento di Chelsea, Manchester United e Newcastle nessuno ha presentato un’offerta ufficiale. Dunque nessun offerta per Dumfries che resterà a Milano almeno fino a fine stagione, almeno è questo quello che filtra dalle parti di Appiano Gentile. Nel frattempo la squadra oggi scenderà in campo alle ore 18 contro la Cremonese. Simone Inzaghi dovrà rinunciare a diversi titolari e addirittura cambierà il capitano (qui le ultimissime di formazione).