di Redazione, pubblicato il: 11/09/2023

(Inter) Dopo i tre assist regalati ai compagni in prima linea contro la Grecia nei giorni scorsi, Denzel Dumfries si ripete. Nella gara di qualificazione agli europei di ieri a Dublino contr l‘Irlanda prima provoca il rigore che Idah trasforma permettendo all’Olanda di pareggiare. Poi, al 10mo della ripresa un’ altra assistenza dell’esterno nerazzurro ha permesso a Weghorst di metter a segno il gol della vittoria. Con i tre assist in pochi giorni, Dumfries si ripropone alla grande come titolare inamovibile della fascia destra di Simone Inzaghi. Cuadrado ha ben impressionato in queste prime uscite ma la forma dell’olandese di questo momento è straripante. Una manna per Lautaro e Thuram pronti a trasformare in gol le volate dell’orange.