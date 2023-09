Inter, Dumfries parla prima della partita: il monito ai compagni e il giudizio sulla squadra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/09/2023

Inter, Dumfries parla prima della partita. Dopo aver portato a casa i tre punti dalla trasferta di Empoli, la squadra nerazzurra, questa sera, dovrà vedersela contro un avversario parecchio complicato come il Sassuolo. La squadra neroverde, specie a San Siro, ha spesso messo in difficoltà l’Inter, anche con Alessio Dionisi in panchina. Oltre a ciò, il Sassuolo, viene da una vittoria enorme come quella ottenuta contro la Juventus, e lo stesso tecnico degli emiliani, nella conferenza post-partita, ha promesso battaglia anche agli uomini di Inzaghi.

Per questo servirà la massima attenzione ad ogni dettaglio e la massima concentrazione. L’Inter, se vorrà ottenere i tre punti, non potrà permettersi distrazioni, specie contro un Berardi in formato deluxe. Intanto, prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, l’esterno olandese Denzel Dumfries, ha parlato della sfida, facendo un monito ai propri compagni di squadra.

Ecco le parole di Dumfries: “Conosciamo la qualità del Sassuolo, hanno vinto la scorsa settimana contro la Juventus. Noi però guardiamo a noi stessi, stiamo bene e siamo concentrati. Vogliamo vincere. Nella mia posizione è importante fare entrambe le fasi, sono attento ad attaccare ma anche a difendere. Sono due anni che gioco con questo allenatore e quindi so cosa mi chiede, lavoro molto sulla tecnica con lui. Sono arrivati giocatori importanti, c’è tanta voglia, la squadra è forte. Abbiamo voglia di vincere il campionato e di crescere sempre di più”.