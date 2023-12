Inter, Dumfries e de Vrij infortunati: accertati i tempi di recupero dei due olandesi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/12/2023

Inter, accertati i tempi di recupero di de Vrij e Dumfries. In casa nerazzurra c’è tantissima euforia dopo la vittoria importantissima ottenuta allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli per 3-0. Una vittoria che ha riproiettato la squadra di Inzaghi in cima alla classifica di Serie A, dopo che la Juventus aveva effettuato il sorpasso con la vittoria ottenuta contro il Monza.

Ma da Napoli, i nerazzurri, non portano con sè solo buone notizie. Infatti, all’infermeria si aggiungono altri due giocatori come Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. I due olandesi, domenica sera, sono usciti anticipatamente dal campo per due risentimenti muscolari. Al flessore della coscia per l’esterno e all’adduttore per il centrale difensivo.

Una notizia che non ci voleva per Inzaghi che, contro l’Udinese, sarà in piena emergenza difensiva. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, oggi ci sono stati gli accertamenti da parte dello staff medico nerazzurro che hanno attestato i tempi di recupero dei due giocatori. Per entrambi sarà necessario uno stop di circa 15-20 giorni. Dunque, se tutto andrà per il meglio, entrambi torneranno per l’ultima partita del 2023 contro il Genoa.

Un’altra tegola per Inzaghi che contro l’Udinese riotterrà Bastoni, ma che dovrà rinunciare ad altri due elementi che sarebbero stati molto importanti.