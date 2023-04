Inter, due rinnovi rimangono complessi: Marotta dovrà valutare la formula giusta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/04/2023

Inter, due rinnovi di contratto rimangono complicati. In questi ultimi mesi, si è tanto parlato della situazione, di casa nerazzurra, inerente ai prolungamenti di contratto. Dopo quanto accaduto con Milan Skriniar, che ha già concluso la stagione con i suoi compagni ed è pronto ad andare a parametro zero al Paris Saint-Germain, la dirigenza di viale della Liberazione vorrebbe evitare altri casi simili.

Sono tanti i calciatori della rosa di Simone Inzaghi che sono in scadenza di contratto. A parte il rinnovo di Darmian, fino ad ora non è stato concluso nessun altro prolungamento. Ci sono dei discorsi che vanno avanti, ma per due giocatori chiave il rischio di lasciare Milano la prossima estate è veramente alto. Ci vorrà tutta l’abilità di Marotta per riuscire a trovare una quadra.

Inter, ancora crucci per quanto riguarda i rinnovi di contratto: due giocatori rischiano di lasciare Milano

La società nerazzurra non sa ancora se parteciperà alla prossima Champions League. Ed è per questo che, di fatto, non può dare l’affondo definitivo ad alcuni discorsi per il rinnovo con alcuni calciatori. Per esempio come nel caso di de Vrij. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’olandese avrebbe accettato un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito.

Il discrimine sta nel fatto che il ragazzo vorrebbe un biennale e non solo un anno come proposto dall’Inter. Altro caso spinoso è quello di Alessandro Bastoni. Il giocatore vorrebbe uno stipendio in linea rispetto a quello proposto precedentemente a Skriniar. La società, specie senza la certezza Champions, non può garantire questa cifra. Si tratta, ma se non si troverà una soluzione entro questa estate, e per evitare un nuovo addio a zero la prossima stagione, la cessione diventerà inevitabile.