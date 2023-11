Inter, due obbiettivi spostati al 2024, tre pratiche da chiudere alla svelta

di Redazione, pubblicato il: 02/11/2023

(Inter) Il club nerazzurro è alle prese con una serie di rinnovi contrattuali decisamente importanti. Nicolò Barella e Lutaro Martinez andranno in scadenza nel 2026 dunque c’è tempo per affrontare le trattative con relativa tranquillità e comunque in proiezione per il 2024.

Proprio oggi Alejandro Camano, agente del centravanti argentino, ha parlato di questo senza sollevare fretta o polemiche di sorta.

“Abbiamo una grande relazione con i nerazzurri e stiamo discutendo sul riunirci per parlare del rinnovo di Martinez. L’Inter vuole rinnovare il contratto a Lautaro. E noi vogliamo prolungare. Non ci saranno problemi. Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Dobbiamo metterci d’accordo con l’Inter. Ma l’importante è che ci sia la volontà di ambo le parti di sedersi e discutere il rinnovo. Parliamo di un giocatore molto importante per l’Inter. E di un club molto importante per Lautaro. Non conta solo il denaro. Sono importanti anche il progetto, la traiettoria sportiva, quello che sta succedendo, il fatto che vada tutto bene, quanto stia crescendo il sentimento interista nelle persone. Ci sono svariati fattori. Lautaro non è solo soldi. Lautaro è anche sentimento per il club, una città che gli vuole bene e a cui lui vuole bene”.

Le priorità per le prossime settimane riguardano altri giocatori con cui l’Inter sta parlando da tempo per arrivare alla prosecuzione dei rapporti. Il rinnovo più urgente è quello di Henrich Mkhitaryan che andrà in scadenza nel prossimo giugno mentre per Denzel Dumfries la scadenza è giugno 2025. Ancora più lontana (2026) quella di Federico Dimarco per il quale si rende però, vista le performance degli ultimi due anni, necessario adeguare l’ingaggio per evitare brutte sorprese di mercato.