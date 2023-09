Inter, dubbi pesanti sulla gestione di Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 28/09/2023

(Inter) Inzaghi ha sorpreso più di una volta nella gestione del match con il Sassuolo. La possibile formazione iniziale parlava di Frattesi nell’undici titolare al posto di Mhkitaryan, Pavard confermato dopo le due buone prove di San Sebastian ed Empoli. Niente di tutto questo. L’undici di partenza è stato quello schierato fin da inizio stagione suscitando più di una perplessità. La rosa di quest’anno permette rotazioni logiche ed una gestione degli uomini molto diversa da quella della scorsa stagione.

Anche al momento dei cambi il mister non ha convinto. Chiamare in panchina Thuram per Sanchez ha tolto alla squadra i pochi centimetri preziosi presenti in attacco quando il risultato poteva ancora essere recuperato. Il cileno con Lautaro supportati da Barella e Frattesi (entrambi poco convincenti) hanno tolto la possibilità di cercare soluzioni aeree pericolose sui cross di Dimarco e Dumfries.