Inter: dopo quello di Bastoni, arriva anche un altro rinnovo. Ufficiale fino al 2027

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/07/2023

Inter, dopo Bastoni, altro rinnovo importantissimo. Giornata importante per il club nerazzurro che, oggi, saluterà per la prima volta il nuovo acquisto Davide Frattesi. Ma non solo. Infatti, poco fa, è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni fino al 30 giugno del 2028.

Oltre a quello del difensore nerazzurro, un altro prolungamento è diventato ufficiale. Infatti, il club di viale della Liberazione, ha annunciato il rinnovo anche di Hakan Calhanoglu fino al 30 giugno del 2027.

Ecco il comunicato dell’Inter: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 sarà nerazzurro fino al 2027”.