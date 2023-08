Inter, dopo l’affare sfumato Rafaela Pimenta parla ancora della trattativa Samardzic

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/08/2023

Inter, Rafaela Pimenta parla di nuovo della trattativa Samardzic. In casa nerazzurra si sta cercando di capire, in ottica calciomercato, se sia possibile inserire un innesto o due, nel caso in cui parta in prestito Asllani, per il centrocampo di Simone Inzaghi. A tal proposito, i nomi più caldi sarebbero quelli di Maxime Lopez del Sassuolo e di Tanguy Ndombelè del Tottenham.

Per i due giocatori, un eventuale arrivo, potrebbe essere solamente in prestito. Ma, quel posto a centrocampo, per la società nerazzurra, sarebbe dovuto essere del centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il giocatore, dopo aver raggiunto l’accordo con l’Inter tramite Rafaela Pimenta, ha deciso di ritrattare le condizioni con il nuovo entourage facendo saltare la trattativa.

Dopodichè, sia i nuovi agenti del calciatore sia la stessa Rafaela Pimenta, si sono mandati pubblicamente delle stoccate nemmeno troppo velate. E nella giornata di oggi, la procuratrice, è stata intercettata ai microfoni di Sportitalia e le è stato chiesto nuovamente dell’esito della trattativa. Le parole della Pimenta sono stata inequivocabili.

Ecco quanto detto da parte di Rafaela Pimenta oggi: “Mercato? Un giorno si dice sì, un giorno no, uno forse. Tutti si stanno ancora muovendo. Ti aspettavi quanto successo nella trattativa Samardzic-Inter? Me lo aspettavo, sì”.