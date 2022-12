Inter, dopo il mondiale flop per Lukaku la conferma è in salita

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/12/2022

Inter, Lukaku sta cercando di ritrovare al condizione giusta e poter tornare ad essere un punto centrale della rosa di Inzaghi.

Il belga nella sua stagione di rientro nella Milano nerazzurra non è stato per ora all’altezza delle aspettative. Un infortunio con annessa ricaduta lo ha tenuto in pratica sempre ai margini del campo. Inoltre il possibile pensiero fisso sul mondiale lo ha potuto condizionare nella fase di recupero dagli infortuni.

Mondiale che non ha sorriso all’attaccante del Belgio che con la sua Nazionale ha abbandonato il torneo già ai gironi. Nessuno si aspettava l’eliminazione al primo turno dei diavoli rossi, eliminazione alla quale ha contribuito anche l’attaccante nerazzurro con ripetuti errori sotto porta nella partita decisiva. Per Sport Mediaset è lui il flop mondiale tra gli “italiani” che sono scesi in campo in Qatar.

Inter, Lukaku ha sei mesi per prendersi l’Inter. Dopo il brutto mondiale deve conquistare la conferma a suon di gol.

Ora che il mondiale è finito Lukaku deve lasciarsi alle spalle la delusione e ricatapultarsi nel mondo Inter anche perché il suo futuro professionale è tutto da scrivere. L’obiettivo personale è chiarissimo. Big Rom vuole dimostrare di essere di nuovo determinante in nerazzurro e sta cercando di ritrovare la forma già per il big match contro il Napoli del 4 gennaio. Partita fondamentale per la squadra di Inzaghi attardata di ben 11 punti sui partenopei che viaggiano a ritmo forsennato. Un’eventuale sconfitta metterebbe la pietra tombale su qualsiasi prospettiva di rimonta.