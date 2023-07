Inter, domani arrivano i nazionali: Inzaghi ha scelto il capitano e il vice-capitano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/07/2023

Inter, domani sarà la volta dell’arrivo dei nazionali. In casa nerazzurra sono ore di forte sconcerto. La vicenda Lukaku ha parecchio deluso tutte le componenti del mondo interista, dal presidente alla dirigenza, fino all’allenatore, ex compagni di squadra e tifosi. Una vicenda che si è chiusa male, ma ora è il momento di andare avanti perchè c’è una stagione fondamentale da preparare per provare a raggiungere la seconda stella, contro avversarie parecchio agguerrite.

La stagione dell’Inter è iniziata giovedì, con il primo giorno di ritiro alla Pinetina, e con la presentazione del nuovo anno sportivo da parte di Marotta e Inzaghi il giorno prima. Domani, intanto, sarà la volta del ritorno dei calciatori che sono stati impegnati con le proprie nazionali alla fine della scorsa stagione. Un momento in cui Inzaghi potrà contare sicuramente su più uomini a disposizione.

Intanto, sempre nella giornata di domani, verrà fatto un annuncio importante alla squadra sempre da parte del tecnico nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi infatti avrebbe scelto gli uomini che saranno capitano e vice-capitano nella prossima stagione, viste le partenze di Handanovic, Skriniar e Brozovic.

Il nuovo capitano sarà Lautaro Martinez, mentre il vice sarà Barella. Due nomine importanti, per un gruppo che ha perso dei grandi uomini spogliatoio e che adesso ha completamente voltato pagina. Due giocatori molto legati alla maglia nerazzurra e che hanno dimostrato con i fatti di voler far parte della storia del club.