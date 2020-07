Inter: diramata la lista degli squalificati per il prossimo turno

Terminata la 32sima giornata di campionato, vengono diramate dal Giudice Sportivo le decisioni riguardanti le squalifiche per il prossimo turno del campionato di Serie A stagione 2019/2020.

L'Inter dovrà fare a meno di Godin per un turno; la partita con la Spal non potrà essere disputata dal forte difensore nerozzaurro, che tornerà a disposizione del Mister Conte per l'impegno successivo.

Ricordiamo che i diffidati tra i giocatori dell'Inter sono Borja Valero, De Vrij, Gagliardini, Vecino; questi dovranno prestare attenzione per non rischiare di essere ammoniti e, quindi, incorrere in un turno di stop

La lista degli indisponibili per infortuni è composta da Sensi, Barella e Vecino, quest'ultimo in attesa di valutazione medica.