Inter, Dimarco si confessa: dal suo interismo al giocatore rimasto impresso. E su Lukaku…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/08/2023

Inter, Dimarco si confessa. Mentre la dirigenza si appresta a concludere l’ennesima e complicata sessione di calciomercato, la squadra si prepara in campo per quello che sarà l’esordio in campionato contro il Monza. Intanto, intervistato da 7, rivista de Il Corriere della Sera, Federico Dimarco ha parlato a tutto tondo della sua esperienza in nerazzurro, del suo tifo e di tanto altro.

Sulla sua avventura all’Inter: “Milano è la mia città, è il luogo dove sono cresciuto. È qui che ho tirato i primi calci al pallone, che ho capito cosa volevo fare da grande, è il posto che mi ha aiutato a maturare. Ho davanti agli occhi il passaggio al settore giovanile dell’Inter. Ero già tifoso, quando mi hanno detto che c’era la possibilità di indossare la maglia nerazzurra sono impazzito dalla felicità. giocare per la squadra per cui si fa il tifo aiuta”.

Su come è nato il suo amore per l’Inter: “I miei genitori non erano grandi appassionati di calcio. Ho cominciato ad andare a San Siro con mio zio e mio nonno. Avevo 2-3 anni. Da lì è iniziata la vera passione per l’Inter, quella che mi porto dietro fino a oggi, esattamente con la stessa intensità e gioia. Le emozioni più grandi sono arrivate con l’Inter che ha vinto 3-4 scudetti di fila tra Mancini e Mourinho. C’erano giocatori di altissimo livello”.

Su chi, tra gli eroi del Triplete, gli è rimasto più impresso: “Tanti… Se devo proprio fare un nome, direi Diego Milito. Nel 2010 ha permesso all’Inter di vincere la Champions con una doppietta in finale e ha messo il sigillo su tutte le vittorie più importanti. Giocare nella squadra per cui si tifa è una cosa bellissima, ma non è semplice. In questi due anni – da quando sono tornato da Verona – ho imparato molto anche da giocatori con più esperienza che sono andati via e ora cerco di far capire a chi è arrivato da poco cosa vuol dire giocare nell’Inter, cosa vuol dire giocare a San Siro. E – soprattutto – cos’è l’interismo. É un sentimento difficile da imparare, è qualcosa che spesso ti porti dentro fin da bambino, emozioni che vivi dagli spalti e che, nel mio caso, ritrovi in campo. É un fuoco che brucia dentro: non è meditato, viene in automatico”.