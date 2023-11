Inter, Dimarco può ringraziare Conte che non lo vedeva

di Redazione, pubblicato il: 14/11/2023

(Inter) Federico Dimarco sugli scudi dopo il gol da 56 metri al Frosinone. Il laterale nerazzurro è protagonista di una crescita impetuosa da due stagioni a questa parte che lo ha portato ad essere uno dei più forti d’Europa nel suo ruolo. Il Corriere dello Sport ripercorre il cammino di Dimarco all’Inter sottolineando l’importanza la sua stagione con Antonio Conte. Il tecnico leccese non gli dette fiducia, 3 sole apparizioni partendo dalla panchina per un totale di 24 minuti.

Per questo l’anno dopo Dimarco andò in prestito al Verona dove Juric seppe intravedere e valorizzare le sue caratteristiche. La bocciatura di Conte segnò l’inizio della fortuna del ragazzo. Tornato alla casa madre, la stagione alle spalle di Perisic fu altrettanto importante per Dimarco che da lì in poi spiccò il volo per la maglia da titolare nel club e in Nazionale.