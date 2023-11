Inter, Dimarco parla prima dell’Atalanta: ecco cosa servirà per battere la Dea

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/11/2023

Inter, Dimarco parla prima dell’Atalanta. Una sfida complicatissima contro una squadra che, nei cinque campionati europei, è stata l’unica a non aver subito reti in campionato. Una partita che si preannuncia difficile, anche perchè la squadra dell’ex dal dente avvelenato, Giampiero Gasperini, in questo momento, è la più in forma del campionato. Servirà la migliore Inter possibile e la cura massima di ogni dettaglio da parte di Inzaghi e dei suoi giocatori.

Intanto, prima della partita, Federico Dimarco, ha parlato ai microfoni di Inter TV. Ecco le parole di Dimarco.

Sulla partita: “Sicuramente sarà una partita difficile come tutte quelle che si giocano a Bergamo, ma daremo il 120% per portare a casa il risultato”.

Sul lavoro che dovranno fare gli esterni: “Non solo noi esterni, dobbiamo cercare di rubargli il tempo in tutte le parti del campo perché loro giocano a uomo a tuttocampo e non sarà facile ma, come ho detto prima, dovremo dare il massimo per portare a casa il risultato”.

Sui suoi assist ai compagni: “Principalmente penso alla squadra, a dare il massimo e portare a casa il risultato di squadra, non quelli personali”.