Inter, Dimarco parla prima della Salernitana: l’esterno suona la carica

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2023

Inter, Dimarco parla prima della Salernitana. Dopo tre sconfitte di fila in campionato, ed il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus, i nerazzurri si apprestano ad affrontare la complicata trasferta di Salerno contro una squadra che, da quando Paulo Sousa siede sulla sua panchina, ha decisamente cambiato il ruolino di marcia.

Intanto, proprio a pochi minuti dalla partita, ha parlato, ai microfoni di Inter Tv, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco che ha presentato la sfida alla squadra campana e suonato la carica per i compagni.

Ecco le sue parole: “Una partita difficile, loro devono raggiungere la salvezza prima possibile. Noi, da parte nostra, dobbiamo fare punti per entrare in Champions. Come sto? Sto molto meglio, ogni partita migliora la condizione”.