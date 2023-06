Inter, Dimarco parla dopo la finale: tutta la delusione e l’orgoglio del nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/06/2023

Inter, Dimarco parla dopo la finale contro il Manchester City. Una sconfitta che fa male per le occasioni clamorose sprecate. Alla fine i nerazzurri si devono arrendere alla squadra di Guardiola, dopo una gara ben giocata e tatticamente quasi perfetta. Dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’esterno nerazzurro Federico Dimarco.

Ecco le parole di Dimarco: “C’è tanta delusione per quello che abbiamo dimostrato sul campo: dall’altra parte c’è anche tanto orgoglio, la squadra ha dato il 120%. Non è bastato, ha vinto la squadra costruita per vincere la Champions. Abbiamo avuto occasioni nitide, ma non è bastato, Ederson ha fatto buone parate: c’è tanta delusione. Lezione? Questa squadra merita tanto, anche stasera: siamo contenti perché abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto un grande percorso. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha vinto, noi abbiamo fatto un secondo posto che vale tanto perché questo gruppo ha dato il massimo”.