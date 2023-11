Inter, Dimarco, la sua fortuna si chiama Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 13/11/2023

(Inter) Il gran gol di Dimarco al Frosinone ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e non solo. Stampa e TV esaltano il laterale nerazzurro protagonista di un inizio di stagione di altissimo livello. La Gazzetta dello Sport gli dedica un lungo ritratto che si sofferma ad analizzare anche l’inizio della sua avventura nell’Inter.

“Nel 2021, se non fosse arrivato Inzaghi in panchina, forse sarebbe andato nuovamente in prestito o sarebbe stato ceduto. Perché Conte non lo vedeva e anche il suo predecessore Spalletti aveva preferito farlo crescere altrove. Simone invece ci ha puntato e, dopo il primo anno all’ombra di super Perisic, gli ha consegnato la fascia di sinistra. Ora da lì non lo toglie più nessuno, tanto che si è preso pure una maglia in Nazionale. “