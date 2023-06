Inter, Dimarco ha incantato l’Europa. Due big europee all’assalto dell’esterno

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/06/2023

Inter, Dimarco è stato una delle rivelazioni della stagione nerazzurra, riuscendo a confermarsi importante anche nella nazionale di Mancini.

Uno degli idoli della curva nord, dove peraltro è cresciuto come tifoso, è finito sotto la lente di ingrandimento di due top club mondiali. Secondo quanto riporta infatti oggi il quotidiano inglese Indipendent, sull’esterno nerazzurro ci sarebbero addirittura Real Madrid e Manchester United.

Inter, dall’Inghilterra sicuri di un assalto di Manchester United e Real Madrid per Dimarco. I conti però non tornano

Secondo la stampa inglese l’interessamento sarebbe reale al punto che entrambi gli storici club avrebbero già avviato dei contatti con la società di Zhang. Sempre secondo l’Independent ci sarebbero altri club sul nazionale azzurrioma Real e Red Devils sembrano essere molto più avanti. A Manchester il giocatore ha praticamente incantato l’allenatore Ten Hag che vorrebbe affidargli al fascia sinistra spostando Shaw nel cuore del centrocampo. Il Real invece ha inserito DImarco nella lista degli acquisti nonostante non si sia ancora capito se la prossima stagione ci sarà ancora Carlo Ancelotti in panchina oppure l’allenatore italiano volerà in Brasile come Ct della Selesao.

La testata inglese ha poi parlato anche di cifre non entrando direttamente nel merito, ma sostenendo che il cartellino non abbia un costo elevato a causa dei problemi finanziari del club nerazzurro. Al di là delle supposizioni inglesi appare assai difficile che l’Inter possa sedersi al tavolo delle trattative senza un’offerta irrinunciabile.