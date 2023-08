Inter, diktat di Zhang rispettato? Di Marzio parla del mercato del club nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/08/2023

Inter, la società chiude il mercato con Pavard. In casa nerazzurra è tempo di bilancio post-calciomercato. Infatti, dopo l’acquisto esoso di Benjamin Pavard, arrivato dal Bayern Monaco per la cifra di 30 milioni di euro più 2 di bonus, il mercato interista potrebbe essere concluso qui con ben undici acquisti fatti solamente in questa finestra.

Un compito non semplice per la dirigenza che, viste le partenze di vari giocatori anche molto importanti per il campo e per lo spogliatoio, ha fatto il massimo per arrivare a completare tutti i reparti della rosa di Simone Inzaghi. Intanto, proprio in merito al mercato nerazzurro, ha parlato il giornalista Gianluca Di Marzio. Infatti, molti ricorderanno, che a inizio sessione si era parlato di come la proprietà aveva deciso di impostare il mercato.

Ai dirigenti era stato detto di poter fare un mercato a saldo zero. Un’assoluta novità, visto che nelle passate stagioni il mercato doveva essere impostato con saldo positivo. Quest’obiettivo è stato raggiunto? Lo stesso Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto un po’ di conti sulle operazioni nerazzurre.

Ecco le parole di Gianluca Di Marzio: “L’Inter ha fatto un mercato praticamente a 0, come previsto: 100 milioni di spese e 100 di ricavi. Ora il mercato dell’Inter dovrebbe essere finito”.