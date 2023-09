Inter, decisivo un cambiamento come in tutte le grandi squadre

di Redazione, pubblicato il: 25/09/2023

(Inter) I nerazzurri sbancano Empoli con un gran gol di Dimarco e vanno in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 5 turni. 3 punti di vantaggio sul Milan, 5 sulla Juventus, addirittura 7 sul Napoli campione d’Italia, i numeri parlano da soli.

Il match dopo la partita di Champions riserva sempre sorprese e insidie, al Castellani l’Inter ha avuto diverse mentre Sommer è stato impegnato in una sola occasione su calcio piazzato da lontano. Quarto cleen sheet stagionale in uno di quegli incontri che molti definiscono “sporchi” e che alla fine del campionato pesano oltremodo.

Marco Bucciantini su Sky Sport ha parlato proprio di questo evidenziando che l’Inter dello scorso anno ha avuto diversi passaggio a vuoto proprio in partite di questo tipo.

“L’Inter ha fatto un cambiamento di linguaggio, è passata da un gruppo slavo ad uno più italiano. Si è creato un linguaggio e nelle grandi squadre è importante”.