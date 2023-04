Inter, de Vrij suona la carica per la sfida alla Fiorentina. E sul calendario pieno…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/04/2023

Inter, de Vrij parla prima della partita. Match fondamentale per la squadra nerazzurra, contro un’avversaria molto pericolosa come la Fiorentina. Prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha parlato della sfida ai Viola e di molto altro.

Ecco le sue parole: “Una partita importantissima per noi. Vogliamo riprenderci, tornare a vincere. La Fiorentina sta molto bene, ha fatto tantissimi risultati positivi. Sarà una partita non facile. Siamo fiduciosi, siamo carichi. Vogliamo tenere i punti a Milano. Calendario intenso? L’Inter ci arriva con tantissima voglia di riprendersi e di tornare a vincere. A partire da stasera. La forza e la vicinanza dei tifosi? Sono importantissimi per noi, il loro sostegno vale tantissimo per noi. Siamo contenti che siano sempre presenti”.